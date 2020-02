पुलवामा हमले की बरसी पर नवाब मलिक ने कहा- RDX कहां से आया था इसकी अब तक जांच नहीं हुई

नई दिल्ली। आज पुलवामा हमले के एक साल हो गए हैं। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व बल) के काफिले पर हमला किया गया था।

Maharashtra Min Nawab Malik: 40 CRPF men died in #PulwamaAttack .Till date, no inquiry has been commissioned to find out from where RDX came&how the vehicle reached the spot? Vehicle's driver was in jail. How did he come out? Probe should be conducted as people want to know truth. pic.twitter.com/ngY3zyXDLj

पुलवामा हमले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, “पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों शहीद हो गए। आज तक यह पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई है कि आरडीएक्स कहां से आया और वाहन घटनास्थल पर कैसे पहुंचा? गाड़ी का ड्राइवर जेल में था। वह बाहर कैसे आया? जांच होनी चाहिए क्योंकि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं।”

Today as we remember our 40 CRPF martyrs in the #PulwamaAttack , let us ask:



1. Who benefitted the most from the attack?



2. What is the outcome of the inquiry into the attack?



3. Who in the BJP Govt has yet been held accountable for the security lapses that allowed the attack? pic.twitter.com/KZLbdOkLK5