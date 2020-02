राहुल गांधी के विवादित ट्वीट पर संबित पात्रा ने कहा- उनका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी भ्रष्ट हो चुकी है

नई दिल्ली। आज पुलवामा हमले के एक साल हो गए हैं। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व बल) के काफिले पर हमला किया गया था। पूरा देश आज उन शहीद जवानों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने हमले के आगे प्राणों को न्यौछावर करके शहादत और बलिदान की बेमिसाल नजीर पेश की। श्रीनगर के लेथपोरा कैंप में आज पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी।

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुलवामा हमले को लेकर एक विवादित ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? राहुल गांधी के इस विवादित ट्वीट के बाद बीजेपी भी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि इनका शरीर ही नहीं आत्मा तक भ्रष्ट हो चुकी है।

That was a Dastardly attack..

And this is a dastardly comment..

Who Benefitted the most? ..Mr Gandhi can you think beyond Benefits?

..off course not..this so called “Gandhi” family can never think beyond Benefits ..not just materialistically corrupt..their Souls are also Corrupt https://t.co/7eSP0c89xG