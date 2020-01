वृद्धाश्रम में जंजीरों से बांधकर रखे जाते थे 73 बुजुर्ग, पुलिस ने रेस्क्यू कर छुड़ाया, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद स्थित एक वृद्धाश्रम से 73 बुजुर्गों को छुड़ाया। खबरों के अनुसार बता दें कि इन बुजुर्गों को चेन से बांधकर वहां रखा गया था। इनमें से अधिकतर मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। बुजुर्गों की चीख-पुकार सुन पड़ोसियों द्वारा पुलिस को जानकारी देने पर मामले का खुलासा हुआ है।

Telangana: Police rescued 73 people after they were found locked in a room of an old-age home in Nagaram village, on the outskirts of Hyderabad. Case registered under Maintenance&Welfare of Parents&Senior Citizens Act, 2007 against the management of the old-age home. (23.01) pic.twitter.com/lTg7zMW7fS