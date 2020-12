अब 31 जनवरी तक बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंधी, भारत सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। यूके में मिले कोरोना वायरस महामारी के नए स्ट्रेन के मध्य भारत सरकार ने अब 31 जनवरी, 2021 तक कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंधी को बढ़ाया है। खास उड़ानों एवं अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो फ्लाइट्स पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यूके से लौटे कई लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं।

