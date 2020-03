निर्भया की मां बोली- हमें उम्मीद है कि आज नया डेथ वारंट जारी हो जाएगा

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट आज जारी किया जाएगा। चारों दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है। जिसके बाद अब उनके पास कोई भी विकल्प बाकी नहीं रहा है।

इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों और उनके वकीलों को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल दी थी।

बतादें कि इससे पहले तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित तौर पर बताया कि राष्ट्रपति ने दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में डेथ वारंट पर रोक की कोई जरूरत नहीं है। दोषियों को इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि निर्भया के गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद अब जारी होने वाला डेथ वारंट ही आखिरी होगा।

निर्भया की मां ने कहा, “जिस तरह से बार-बार फांसी टली है हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा संघर्ष पूरा हो गया है। कल जैसे ही दया याचिका खारिज हुई हमने शाम को अर्जी लगा दी, आज 2 बजे सुनवाई है। हमें उम्मीद है कि आज नया डेथ वारंट जारी हो जाएगा।”

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The four convicts have exhausted all legal remedies. I hope that a fresh death warrant will be issued by the court today. pic.twitter.com/wWLFT4E836