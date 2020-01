निर्भया केस: मुलायम की छोटी बहू अपर्णा ने कहा- 22 जनवरी, 2020 स्वर्णिम दिन होगा

नई दिल्ली। सोलह दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत से देश को दहला देने वाले इस वीभत्स कांड के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाये जाने के लिए मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिये। चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय ठाकुर को 22 जनवरी सुबह 7 बजे तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी पर लटकाया जाएगा।

Aparna Yadav, social activist and daughter in law of Mulayam Singh Yadav: January 22 will be golden day,I welcome this decision of Court.Salute Nirbhaya's parents for their courage and struggle. I appeal to Supreme Court and our MPs,a very strict law should be made for such cases pic.twitter.com/bUiXrXAmzc