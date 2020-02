निर्भया केसः HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। निर्भय के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। इस पर आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया।

Delhi's Patiala House Court to hear today, the plea of Tihar Jail authorities seeking issuance of fresh death warrants against the convicts of 2012 Delhi gang-rape case.Court had yesterday directed the convicts to file their response by today on the plea by Tihar Jail authorities pic.twitter.com/w2DIdVAlTR