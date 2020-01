निर्भया केस: डेथ-वारंट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, आज होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद मुकेश कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार को दया याचिका भेजी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ-वारंट के खिलाफ याचिका दायर की। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी।

यह भी पढ़े: शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को BKU का साथ, पंजाब से पहुंचे कई लोग

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim on convict Mukesh approached Delhi HC seeking to set aside trial court's order issuing death warrant: He can do whatever he wants. But everything is crystal clear. SC & HC know everything. I hope his request will be dismissed. pic.twitter.com/iN7p539aj9