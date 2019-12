NIA ने RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई के आवास पर छापा मारा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने RTI कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई के गुवाहाटी स्थित आवास पर आज छापा मारा। बतादें कि गोगोई को एजेंसी ने इस माह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़े: हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश

National Investigation Agency(NIA) conducts raid at activist Akhil Gogoi's residence in Guwahati. He was arrested by Assam Police on December 12 as a preventive measure amid protests against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DhTA1RUt89