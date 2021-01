Live Updates/ किसान आंदोलन का समर्थन करने वालो के खिलाफ मामले दर्ज रही है NIA, क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष ने दिया ऐसा बड़ा बयान

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष ने एनआईए पर बड़ा आरोप लगाया है।

क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं जो किसान आंदोलन का हिस्सा हैं या जिन्होंने इसका समर्थन किया है। सभी किसान संघ इसकी निंदा करते हैं। हम हर संभव तरीके से लड़ेंगे।

NIA has started to register cases against those who are a part of the farmers' movement or those who have lent their support to it. All farmers' unions condemn this. We will fight this in every possible way: Krantikari Kisan Union chief Darshan Pal pic.twitter.com/fU4GAbrvae