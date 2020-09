पश्चिम बंगाल और केरल में NIA ने किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, अलकायदा के 9 आतंकवादी गिरफ्तार, बड़ा हमला करने की थी तैयारी

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में अल-कायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। एनआइए की छापेमारी में अल-कायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 को पश्चिम बंगाल जबकि 3 को केरल से गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के अनुसार, ये आतंकी दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अलकायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने की फिराक में थे। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

The module was actively indulging in fundraising & a few members of gang were planning to travel to New Delhi to procure arms and ammunition. These arrests have pre-empted possible terrorist attacks in various parts of the country: NIA on the arrest of 9 Al-Qaeda terrorists https://t.co/YEnEfJotLw