नई दिल्‍ली। दुनियाभर के ड्रगमेकर्स और रिसर्च सेंटर COVID-19 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिनमें से कई कैंडिडेट्स के बड़े परीक्षणों में हजारों प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्‍टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की बड़ी चुनौती को पार कर लिया है।

सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) व ICMR ने ऐलान किया है कि कोविशील्‍ड (COVISHIELD) के लिए क्‍लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण का एनरोलमेंट संपन्‍न हो गया है। ICMR और SII ने कोवोवैक्‍स (COVOVAX, Novavax) के क्‍लिनिकल डेवलपमेंट के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। COVOVAX को अमेरिका के नोवावैक्‍स ने विकसित किया है और भारतीय SII इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।

