नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

कोलकाता। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। चित्रा का निधन गुरुवार को कोलकाता स्थित उनके आवास पर हुआ था। इस संबंध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जिसमें शैक्षणिक तथा सामुदायिक सेवा में चित्रा के योगदान की सराहना की है।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘प्रोफेसर चित्रा घोष ने शैक्षणिक और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनसे मुलाकात के वो क्षण याद आ गए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों और अन्य कई मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। उनके निधन से दुखी हूं। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।’’

