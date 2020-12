फिर बेनतीजा रही सरकार और किसानों की बातचीत, सिंघु-टिकरी से लेकर गाजीपुर बॉर्डर बंद, राजधानी आने-जाने के लिए इन रास्तों का करें चयन

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन लगातार 9वें दिन जारी है। इस आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है। विज्ञान भवन में हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच सात घंटे से अधिक चली बातचीत एक बार फिर बेनतीजा ही खत्म हो गई। अब अगली बैठक पांच दिसंबर को होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आने-जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अनावश्यक कोई परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। जानें गुरुवार के दिन कौन-कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन से खुलेंगे।

The meeting of farmer leaders with the central government concludes. Next meeting to be held on December 5. pic.twitter.com/QxesakLeHM — ANI (@ANI) December 3, 2020

दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार सुबह अनेक ट्वीट करके लोगों को किसान आंदोलन के कारण सिंघु, लामपुर, औचंदी, चिल्ला और अन्य बॉर्डर के बंद होने की जानकारी दी। इसमें हिदायत की गई कि हरियाणा जाने वाले लोग ढांसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच8, बिजवासन/बजघेड़ा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर वाला रास्ता ले सकते हैं।

Traffic Alert



Chilla Border one carriageway from Delhi to Noida has been opened for traffic however other carriageway from Noida to Delhi is still closed. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

शहर की यातायात पुलिस ने ट्वीट किया, 'सिंघु बॉर्डर अब भी दोनों ओर से बंद है। लामपुर, औचंदी और अन्य छोटे बॉर्डर भी बंद हैं। कृपया वैकल्पिक माार्गों का सहारा लीजिए। मुकरबा चौक और जीटीके रोड से यातायात परिवर्तित किया गया है।' इसमें यह भी कहा गया है कि एनएच-44 भी दोनों ओर से बंद है।

Traffic Alert



Singhu border is still closed from both sides.

Lampur , Auchandi & other small borders also closed.Please take alternate routes.

Traffic has been diverted from Mukarba Chowk & GTK Road. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दिल्ली-नोएडा लिंक रोड से बचने और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और डीएनडी से जाने की सलाह दी है। ट्वीट में कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर के नजदीक किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर बंद है और लोगों को दिल्ली आने-जाने के लिए नोएडा लिंक रोड से बचना चाहिए और डीएनडी वाला रास्ता चुनना चाहिए।

Traffic advisory

One carriageway of NH 24 for UP to Delhi is closed for traffic at Gazipur border. Likewise carriageway from Noida to Delhi at Chilla border is closed for traffic . — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि टिकरी, झाडौदा बॉर्डर यातायात के लिए बंद हैं। बदूसराय बॉर्डर कार और दो पहिया जैसे हल्के वाहनों से लिए खुला है। झटिकरा बॉर्डर केवल दोपहिया वाहनों के लिए खुला है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हरियाणा के लिए जो बॉर्डर खुले हैं, वे हैं- धनसा, दौराला, कपसहेरा, राजोखरी NH 8, बिजवासन / बजघेरा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर।

Traffic Alert

Tikri, Jharoda Borders are closed for any Traffic Movement.



Badusarai Border is open only for Light Motor Vehicle like Cars and two wheelers.



Jhatikara Border is open only for two wheeler traffic — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

वहीं, ए्क अन्य ट्वीट में कहा गया है कि एनएच-24 पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी गाजियाबाद से दिल्ली के लिए बंद है। पुलिस ने लोगों को एनएच-24 से बचने की सलाह दी है। गौरतलब है कि 'दिल्ली चलो' मार्च के तहत किसान राष्ट्रीय राजधानी के अति व्यस्त सिंघु, टिकरी, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।

यह खबर भी पढ़े: शुक्रवार, 4 दिसंबर, आज का पवित्र लेख