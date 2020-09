NationalUnemploymentDay: मोदी के जन्मदिन पर युवाओं ने मनाया 'राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस', कहा- जुमला नहीं रोजगार दो

नई दिल्ली। आज गुरूवार को वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन बनाया गया है। लेकिन इसी मौक़े पर देश के अलग-अलग हिस्सों से बेरोज़गार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस भी मनाया। ट्विटर पर गुरुवार को #NationalUnemploymentDay #बेरोजगारी_दिवस #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस टॉप ट्रेंड्स बने रहे।

देश के युवाओं के इस प्रदर्शन को प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल था, कई जगहों पर छात्र युवाओं के इस प्रदर्शन में विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं-नेताओं को भी शामिल देखा गया।

#NationalUnemploymentDay #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस Our Govt get a solution to control over increasing populaton and the solution is "Don't give the employment to people, and watch them dying due to starving and suicide" Thanks dear @narendramodi pic.twitter.com/ubyCbFS7Dx

राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पिछले छह साल में युवा शक्ति को रोज़गार के नाम पर सिर्फ़ झूठे आश्वासन मिले हैं। बिना रोजगार युवा शक्ति का भविष्य अंधकारमय हो गया है। पिछले 6 साल में युवा शक्ति को रोजगार के नाम पर सिर्फ झूठे आश्वासन मिले।बेरोजगारी आसमान छू रही है। अगर केंद्र सरकार रोजगार देती तो आज युवाओं को #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस के रूप में अपनी आवाज नहीं उठानी पड़ती।

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस#NationlUnemploymentDay #NationalUnemploymentDay @narendramodi

you doesn't talk about employment, small enterprises and also education. You are the PM of India we don't need @mannkibaat

we need you to fulfill that duty for which we choose you. pic.twitter.com/cGKSzdF01w