National Sports Day: राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी ने खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आग्रह

नई दिल्ली। देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। भारतीय खेलों के इतिहास में 29 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योकि इसी दिन हॉकी के जादूगर महान मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था,जिनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए परिवारों और कोच की सराहना भी की है।

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, "भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है!"

#NationalSportsDay is a day to celebrate the remarkable achievements of all those exemplary sportspersons who have represented India in various sports and made our nation proud. Their tenacity and determination are outstanding.