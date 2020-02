Namaste Trump Live UPDATES:: डोनल्ड ट्रंप ने कहा- भारत की एकता पूरे विश्व के लिए एक मिसाल

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया।

प्रथम महिला और मैं इस देश के हर नागरिक को एक सन्देश देने के लिए दुनिया का 8000 मील का चक्कर लगा कर यहां आये हैं l अमेरिका भारत को प्रेम करता है - अमेरिका भारत का सम्मान करता है - और

अमरीका के लोग हमेशा भारत के लोगों के सच्चे और निष्ठावान दोस्त रहेंगे l https://t.co/1yOmQOEnXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

पीएम मोदी ने कहा-

ट्रंप ने यहां आकर भारत का गौरव बढ़ाया है। आज ट्रंप ने जहां से भारत के लोगों को संबोधित किया है, वह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। मैं इसके लिए गुजरात क्रिकेट संघ को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसे तैयार करने में बहुमत मेहनत की है। संबंध का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। मैंने इस विश्वास को मजबूत होते देखा है। आज करोडों भारतवासी न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क, स्टेडियम और हैल्थ स्कीम है। भारत ने पिछले सालों में 1500 कानून खत्म किए हैं। भारत में तीन तलाक कानून खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया गया है। भारत में हो रहे इन परिवर्तनों के बीच अमेरिका भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बना है। हर क्षेत्र में अमेरिका के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ रहा है। विकास के हर क्षेत्र में दोनों देशों को पास पाने के लिए बहुत कुछ है। दोनों देश दुनिया के लिए नई संभावनाएं लेकर आएंगे. 21वीं सदी में भारत-अमेरिका मिलकर डिजिटल क्षेत्र में बहुत उन्नती करेंगे। मेरा स्पष्ठ मत है कि भारत-अमेरिका नेचुरल आतंकवाद को हराने में ट्रंप की लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है।

ट्रंप ने कहा

भारत ने बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। यहां गोल्डन टैम्पल, जामा मस्जिद है। हिमाचल से लेकर गोवा तक भारत के पास महान धरोहर हैं। भारत दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है। भारत में लोगों के बीच जो बराबरी है, वह बहुत अच्छी है। भारत आपका इस शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया।

उन्होंने कहा हमें गर्व है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है।

भारत ने चंद्रयान को लेकर जो काम किया है, वह बहुत अच्छा है।

भारत नई ऊंचाईय़ों को छू रहा है। अंतरिक्ष में सितारों के बीच भारत का काम बहुत अच्छा रहा है।

पीएम मोदी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई. अभी भारत को इससे बहुत आगे जाना है।

ट्रंप ने कहा- भारत की एकता पूरे विश्व के लिए एक मिसाल

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पूरे विश्व में इस बात के लिए तारीफ की जाती है कि यहां लाखों हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाईऔर यहूदी साथ-साथ प्रार्थना करते हैं। भारत की एकता पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है।

ट्रंप ने कहा-

लोगों के दिलों में धड़कता है इंडिया

पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना होगा

ISIS नेता अल बगदादी को हमने मार गिराया

पाकिस्तान को भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी

पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे

हमारी कोशिशों से पाकिस्तान कुछ सुधरा है. कट्टरवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे

भारत आज अपने लोगों में विश्वास जताता है, जो कि अमेरिका और हिंदुस्तान को एक जैसा बनाता है।

अमेरिका और भारत में कई समानताएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को एक समान माना गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का भी जिक्र किया।

भारत में होली और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं. यहां सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं

भारत ने हमेशा मानवता का संदेश दिया है

हम भारत के साथ बड़ी डील कर रहे हैं

भारत के पास सचिन और धोनी जैसे खिलाड़ी भी हैं

भारत की एकता विश्व के लिए प्रेरणा है. पटेल की प्रतिमा बनाकर देश ने इतिहास रचा है

बॉलीवुड टैलेंट का हब है जो दुनिया का मनोरंजन करता है. इसी के साथ ट्रंप ने DDLJ का भी जिक्र किया

भारत इकोनॉमिक सुपरपावर बना।

भारत जल्द ही गरीबी से बाहर निकलेगा

बॉलीवुड में 2 हजार से ज्यादा फिल्मे बनती हैं।

70 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की।

पीएम मोदी सफल नेता है।

भारत दूसरे देशों के लिए मिसाल है। ये लोकतान्त्रिक शांति प्रिय देश है जो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है।

पीएम मोदी ने हर गांव में रौशनी पहुंचाई।

डोनल्ड ट्रंप ने अपने भाषण की शुरूआत नमस्ते कहकर की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा भारत का वफादार बना रहेगा। मोदी देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोटेरा स्टेडियम बहुत खूबसूरत है। मैं इस शानदार स्वागत के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं 130 करोड़ो भारतीयों की तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंच पर बुलाता हूं- PM

PM ने कहा, इवांका आप जब पिछली बार भारत आई थीं तो आपने कहा था कि मैं दोबारा भारत आना पसंद करूंगी। आज आप दोबारा भारत आईं हैं, आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया ट्रंप को सुनना चाहती है। मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए आपसे कुछ बातें जरूर करूंगा।

पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि ट्रंप की लीडरशिप में भारत और ट्रंप के रिश्ते और गहरे हुए हैं। ये एक नया अध्याय है. ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को शाकार करने के लिए उन्होंने जो किया वह पूरी दुनिया जानती है। हम पूरे परिवार का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मोलानिया ट्रंप का यहां होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। समाज में आप जो बच्चों के लिए कर रही हैं, वह प्रशंसा करने के काबिल है। इस दौरे की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। साबरमति नदी का भारत में काफी महत्व है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत ‘भारत माता की जय’ के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि आज पूरा हिंदुस्तान ट्रंप का स्वागत कर रहा है। ट्रंप का ये दौरा एक परिवार की मिठास दे रहा है। वह लंबी यात्रा करके भारत आए हैं। आज हर जगह भारत की विविधता के रंग दिख रहे हैं। मैं इस भव्य समारोह के लिए गुजरात का स्वागत करता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, आज मोटेरा स्टेडियम में नया इतिहास बन रहा है

ये पूरा माहौल, आसमान तक गूंजती आवाज, एयरपोर्ट से यहां तक सफर हर तरफ भारत की विविधता दिखाई दे रही है।

इस कार्यक्रम के नाम नमस्ते ट्रंप का मतलब काफी गहरा है। ये नवाम संस्कृत से लिया गया है। इतने भव्य समारोह के लिए मैं अपने राज्य के लोगों का अभिनंदन कर रहा हूं।

#WATCH live: US President Donald Trump and PM Narendra Modi speak at 'Namaste Trump' event at Motera Stadium in Ahmedabad https://t.co/arJBVLFAJu — ANI (@ANI) February 24, 2020

#WATCH live via ANI FB: PM Narendra Modi and US President Donald Trump speak at #NamasteTrump event at Motera Stadium, Ahmedabad. https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/rXrD47G0IV — ANI (@ANI) February 24, 2020

मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने स्टेज पर गर्मजोशी के साथ ट्रंप का स्वागत किया

22 किलोमीटर लम्बे रोड शो के बाद मोटेरा स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप।

Gujarat: US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump arrive at Motera Stadium, in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, CM Vijay Rupnai and Governor Acharya Devvrat also present. #TrumpInIndia pic.twitter.com/AO2pyRqjFo — ANI (@ANI) February 24, 2020

Gujarat: US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump arrive at Motera Stadium, in Ahmedabad. #NamasteTrump event to be held here shortly. pic.twitter.com/Eg9rOyqH7e — ANI (@ANI) February 24, 2020

Gujarat: US President Donald Trump writes a message in the visitors' book at the Sabarmati Ashram, 'To my great friend Prime Minister Modi...Thank You, Wonderful Visit!' pic.twitter.com/mxpJbSMg4W — ANI (@ANI) February 24, 2020

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi enroute Motera Stadium in Ahmedabad, where #NamasteTrump event will be held shortly. pic.twitter.com/mzLtQIrJEo — ANI (@ANI) February 24, 2020

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का रोड शो जारी, मोटेरा स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है काफिला

#WATCH live via ANI FB: US President Donald Trump, First Lady Melania Trump and PM Modi enroute Motera Stadium in Ahmedabad. https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/O9MUanATMR — ANI (@ANI) February 24, 2020

साबरमती आश्रम से मोटेरा स्टेडियम के लिए निकला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump write in the visitor's book at Sabarmati Ashram pic.twitter.com/WtHCddENkA — ANI (@ANI) February 24, 2020

डोनाल्ड ट्रम्प और प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने साबरमती आश्रम में विजिटर्स पुस्तिका में लिखा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साबरमती आश्रम में चलाया चरखा

#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. #TrumpInIndia pic.twitter.com/TdmCwzU203 — ANI (@ANI) February 24, 2020

अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम की ओर निकला अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला

Gujarati folk dancers perform at the arrival of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Ahmedabad airport. https://t.co/YKWNGKOC4i pic.twitter.com/TfF7JgPdGO — ANI (@ANI) February 24, 2020

#WATCH Prime Minister Narendra Modi hugs US President Donald Trump as he receives him at Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/rcrklU0Jz8 — ANI (@ANI) February 24, 2020

Gujarat: US President Donald Trump's daughter, Ivanka Trump arrives in Ahmedabad. https://t.co/5Y7L48Xfts pic.twitter.com/v1QK8HCro3 — ANI (@ANI) February 24, 2020

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump land in Ahmedabad, Gujarat. They will participate in #NamasteyTrump event at Motera Stadium today. pic.twitter.com/I7Dr1myQ2V — ANI (@ANI) February 24, 2020

Prime Minister Narendra Modi hugs US President Donald Trump upon his arrival in Ahmedabad. pic.twitter.com/MVeLHWt9jq — ANI (@ANI) February 24, 2020

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर चलते डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान से बाहर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी ने किया स्वागत

अहमदाबाद: एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप का करेंगे स्वागत

गुजरात: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अहमदाबाद पहुंचीं

अहमदाबाद: थोड़ी देर में विमान से अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप का विमान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिन्दी ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिट्वीट करते हुए लिखा- अतिथि देवो भव:

#WATCH Gujarat: Artists as well as visitors on the route from the Ahmedabad airport to the Motera Stadium. Prime Minister Narendra Modi will hold a roadshow along with US President Donald Trump and will participate in 'Namaste Trump' event at Motera Stadium today. pic.twitter.com/3dnq1V0RWg — ANI (@ANI) February 24, 2020

Gujarat: BCCI (Board of Control for Cricket in India) President Sourav Ganguly and Secretary Jay Shah arrive at the Motera Stadium in Ahmedabad, ahead of 'Namaste Trump' even at the stadium. https://t.co/swN5Ubz9YR — ANI (@ANI) February 24, 2020

BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाले 'नमस्ते ट्रम्प' कार्यक्रम पहुंचे।

#WATCH Gujarat: A group of dancers performing at Motera Stadium in Ahmedabad, ahead of the arrival of US President Donald Trump&First Lady Melania Trump. pic.twitter.com/SUlo0pDC8h — ANI (@ANI) February 24, 2020

हम भारत आने के लिए तत्पर हैं । हम रास्ते में हैँ, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदी में किया ट्वीट, लिखा- हम भारत आने के लिए तत्पर हैं. हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे!

#WATCH: Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Ahmedabad. US President Donald Trump and First Lady Melania Trump, along with with a high-level delegation, is arriving here today. pic.twitter.com/eVkxLON4Mz — ANI (@ANI) February 24, 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। करीब 11.40 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद पहुंचेंगे।

Prime Minister Narendra Modi tweets, "India awaits your arrival US President Donald Trump. Your visit is definitely going to further strengthen the friendship between our nations. See you very soon in Ahmedabad." pic.twitter.com/MrkLWH1sLZ — ANI (@ANI) February 24, 2020



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार कर रहा है। आपकी(ट्रंप) यात्रा निश्चित रूप से हमारे देशों के बीच की दोस्ती को और मजबूत करने वाली है। बहुत जल्द अहमदाबाद में मिलते हैं।'

Gujarat: Motera Stadium in Ahmedabad, where US President Donald Trump's 'Namaste Trump' will be held today. President Trump is arriving in India today, along with a high-level delegation. PM Modi will hold a roadshow along with him and participate in the event at the stadium. pic.twitter.com/uLl3hQrv4M — ANI (@ANI) February 24, 2020

#WATCH Gujarat: A group of Garba dancers perform at the Airport Circle in Ahmedabad. The group is one of the artists who will perform during the road show of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump today. pic.twitter.com/jbaKomm8bK — ANI (@ANI) February 24, 2020

अहमदाबाद में एयरपोर्ट सर्किल पर गरबा डांसर्स का एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। इस ग्रुप के आर्टिस्ट रोडशो के दौरान भी परफॉर्म करेंगे।

अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूएस की सिक्योरिटी के तहत स्निफर कुत्ते भी वहां मौजूद हैं।

अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के बाहर 16 जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। जगह-जगह पानी के स्टॉल लगाए गए हैं। हर स्टॉल पर 3 लोगों के स्टाफ की व्यवस्था की गई है।

अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। भारी मात्रा में सुरक्षाबल तैनात हैं।

पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ वह रोडशो करेंगे। इसके बाद वह मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट में शामिल होंगे।

Prime Minister Narendra Modi has left for Ahmedabad. He will hold a roadshow along with US President Donald Trump and participate in 'Namaste Trump' event at Motera Stadium today. https://t.co/qcsV7v6dXq — ANI (@ANI) February 24, 2020

यह भी पढ़े: ट्रंप का भारत दौरा: दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचकर निकलें

मात्र 289/- प्रति sq. Feet में जयपुर में प्लॉट बुक करें 9314166166