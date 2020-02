मुजफ्फरनगर: 53 लोगों से 23 लाख रुपये वसूलेगी योगी सरकार, CAA प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ का आरोप

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन ने 53 लोगों को नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने कहा कि हमने 53 लोगों को लगभग 23,41,290 रुपये के नुकसान की भरपाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ADM Amit Singh: Civil Lines Police Station had issued notices to 57 people, they appeared before our court. After several hearings&examining their video footage and photos, 4 people were exempted - one was a juvenile & 3 were not found to be involved in the incidents prima facie. https://t.co/GUencdVZCU