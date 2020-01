मुंबई: कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी

नई दिल्ली। मुंबई में कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हार्बर लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

Mumbai: Two wagons of a goods train derailed near Kurla railway station. Movement of trains have been affected on the Harbour line due to the derailment. #Maharashtra pic.twitter.com/CWGl1qVVoX