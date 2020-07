MP Cabinet Expansion Updates: शिवराज कैबिनेट में 28 नए मंत्री शामिल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए। भोपाल के राजभवन में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में राष्ट्रगान के साथ ही शपथ ग्रहण की औपचारिक शुरुआत हुई। नए बन रहे मंत्रियों के हिसाब से लग रहा है कि शिवराज सिंह के कैबिनेट में ज्योतिरादिक्य सिंधिया के समर्थकों का बोलबाला रहेगा।

Live Updates...

-राजभवन में कैबिनेट विस्तार की सभी तैयारियां पूरी, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बीजेपी के नेता

Madhya Pradesh: BJP leader Jyotiraditya Scindia and other leaders arrive at Raj Bhawan in Bhopal, for the oath taking ceremony of State Cabinet Ministers. pic.twitter.com/7CwOknF13d — ANI (@ANI) July 2, 2020

भाजपा विधायक गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

Madhya Pradesh: BJP MLA Gopal Bhargava takes oath as a Cabinet Minister at a function in Bhopal. pic.twitter.com/50dlNdpvz0 — ANI (@ANI) July 2, 2020

मध्य प्रदेश: भाजपा विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

Madhya Pradesh: BJP MLA Yashodhara Raje Scindia takes oath as a Cabinet Minister at Raj Bhawan in Bhopal. pic.twitter.com/lKY3NREBe7 — ANI (@ANI) July 2, 2020

मध्य प्रदेश: भोपाल की राजभवन में इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी (तस्वीर 2), और प्रद्युमन सिंह तोमर (तस्वीर 3) ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

Madhya Pradesh: Imarti Devi, Prabhuram Choudhary (pic 2), and Pradhuman Singh Tomar (pic 3) take oath as Cabinet Ministers at Raj Bhawan in Bhopal. pic.twitter.com/EeSSdELZJQ — ANI (@ANI) July 2, 2020

-भाजपा का आदिवासी चेहरा माने जाने वाले प्रेम सिंह पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

-मध्य प्रदेश के जावद सीट से विधायक ओ पी सकलेचा ने मंत्री पद की शपथ ली।

-महू विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ऊषा ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली।

-अटेर सीट से भाजपा विधायक अरविंद सिंह भदौरिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

-उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव ने ली मंत्री पद की शपथ।

-सुवासरा विधानसभा से विधायक हरदीप सिंह डंक ने मंत्री पद की शपथ ली।

-राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंत्री पद की शपथ ली।

-बदनावर से पूर्व विधायक राज्यवर्द्धन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। यह भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और सिंधिया समर्थक हैं।

-भरत सिंह कुशवाहा ने मंत्री पद की शपथ ली।

-इंदर सिंह परमार ने मंत्री पद की शपथ ली।

-रामखेलावन पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कुर्मी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अमरपाटन से विधायक हैं।

-परसवाड़ा विधानसभा के विधायक राम किशोरे कांवरे ने मंत्री पद की शपथ ली।

-वृजेंद्र सिंह यादव ने मंत्री पद की शपथ ली।

-गिरिराज सिंह डंडोतिया ने मंत्री पद की शपथ ली।

-पोहरी से विधायक सुरेश धाकड़ ने मंत्री पद की शपथ ली।

-ओ पी एस भदौरिया ने मंत्री पद की शपथ ली।

कैबिनेट मंत्री

गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एदल सिंह कंषाना, बृजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसौदिया(संजू भैया), प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉ. मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव।

राज्यमंत्री

भरत सिंह कुशवाह, इंदर सिंह परमार, रामलेखावन पटेल, राम किशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज दंडौतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया।

