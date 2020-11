पीएम मोदी LIVE/ अहमदाबाद के जायडस बायोटेक के वैक्सीन प्लांट पहुंचे PM Modi, देखेंगे कैसे बन रही है वैक्सीन

अहमदाबाद। कोरोनावायरस वैक्सीन से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद पहुँच गए है। वे यहां जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी खुद देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन पर काम कैसा चल रहा है। साथ ही इससे वैज्ञानिकों का हौसला भी भी बढ़ेगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए तीन शहरों की यात्रा पर जाएंगे। वह अहमदाबाद में जाइडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जायेंगे।'

