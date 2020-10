रामविलास पासवान को अंतिम विदाई, मोदी और कोविंद ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान का बीते वीरवार शाम देहांत हो गया था। आज सवेरे सुबह उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया। इसके बाद मोदी ने उनके घर पहुंचकर पासवान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं दुखी परिवार से बातचीत की।

पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मोदी ने उनके बेटे चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। जानकारी के मुताबिक, जेपी नड्डा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान के सहयोगी रह चुके हैं।

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to Union Minister and LJP leader Ram Vilas Paswan at the latter's residence.



The LJP leader passed away yesterday. pic.twitter.com/rDgRrHl7aT