मातोश्री के बाहर MNS ने लगाया पोस्टर, लिखा- माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर आप अवैध...

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर MNS द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है।

पोस्टर में लिखा है,

Mumbai: Poster put up by MNS outside Matoshree, residence of Maharashtra CM&Shiv Sena leader Uddhav Thackeray. Poster reads,"Respected CM, if you are serious about action against illegal infiltrators, start by cleaning your Bandra locality first which is filled with infiltrators" pic.twitter.com/fUNHzb2MTM