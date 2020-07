राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

जयपुर। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में आज बरसात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, सीकर, चूरू, झुंझुनूं और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ (नॉन-डीडब्ल्यूआर) जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Thunderstorm with light to moderate rain likely to occur at isolated places in Tonk, Sawaimadhopur, Bhilwara, Bundi, Sikar, Churu, Jhunjhunu and Sri Ganganagar, Hanumangarh (Non-DWR) districts and adjoining area: India Meteorological Department (IMD), Rajasthan

जम्मू-कश्मीर में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी।

महाराष्ट्र में अगले 3 घंटे में इन इलाकों में भारी बारिश

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान रायगढ़, पुणे, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

Intense rainfall likely to occur at isolated places in the districts of Raigad, Pune, Nashik, Ahmednagar, Jalgaon, Aurangabad and Osmanabad during the next 3 hours: India Meteorological Department (IMD) Mumbai