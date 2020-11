अमित शाह के 'गुपकार गैंग' वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने किया पलटवार, कहा- आप गठबंधन करें तो ठीक, हम करें तो ऐंटी नैशनल?

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकर घोषणापत्र गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री पर गुपकर गैंग करार दिया था। सिर्फ यही नहीं उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसी के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है।

पीडीपी अध्‍यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी उन्‍हें ऐंटी नैशनल्‍स की तरह प्रॉजेक्‍ट कर रही है। उन्‍होंने कहा कि 'बीजेपी सत्‍ता की भूख के लिए चाहे जितने गठबंधन कर ले लेकिन अगर हम किसी तरह एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्‍ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं।' उन्‍होंने कहा कि बीजेपी खुद को हर रोज संविधान की धज्जियां उडा़ती है।

Today yet again through false propaganda, BJP has put Congress on defensive about its participation in PAGD. The pattern where BJP propagates falsehoods & sets the agenda thereby forcing Congress to toe the same line is why this country lacks a robust opposition — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 17, 2020

महबूबा मुफ्ती ने शाह के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, "पुरानी आदतें जल्‍दी जाती नहीं। पहले बीजेपी का नैरेटिव था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से भारत की संप्रभुता को खतरा है और अब वे 'गुपकार गैंग' का इस्‍तेमाल हमें ऐंटी नैशनल्‍स दिखाना चाहते हैं। बीजेपी खुद तो दिन-रात संविधान का माखौल बनाती है।"

उन्‍होंने आगे लिखा, "खुद को मसीहा और राजनीतिक विरोधियों को आतंरिक और काल्‍पनिक दुश्‍मन बताकर प्रॉजेक्‍ट करने की बीजेपी की चाल अब बासी हो गई है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की जगह अब लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग पर राजनीतिक चर्चा होती है।"

Old habits die hard. Earlier BJPs narrative was that the tukde tukde gang threatened India’s sovereignty & they are now using ‘Gupkar Gang’ euphemism to project us as anti nationals. Irony died a million deaths since its BJP itself that violates the constitution day in & day out https://t.co/LoODFZuPmd — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 17, 2020

अब गठबंधन में चुनाव लड़ना भी ऐंटी नैशनल हो गया है। बीजेपी चाहे तो सत्‍ता की भूख के लिए कितने ही गठबंधन कर ले लेकिन हम यूनाइटेड फ्रंट बना लें तो पता नहीं कैसे देशहित को नुकसान हो रहा है।

Congress and the Gupkar Gang want to take J&K back to the era of terror and turmoil. They want to take away rights of Dalits, women and tribals that we have ensured by removing Article 370. This is why they’re being rejected by the people everywhere. — Amit Shah (@AmitShah) November 17, 2020

बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्‍या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्‍हें देश की जनता के सामने अपना स्‍टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू और कश्‍मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं। वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वे अधिकार छीन लेना चाहते हैं जो हमने अनुच्‍छेद 370 हटाकर दिए हैं। यही वजह है कि देश की जनता उन्‍हें हर जगह रिजेक्‍ट कर रही है। जम्‍मू और कश्‍मीर हमेशा से भारत का आतंरिक हिस्‍सा रहा है। भारत के लोग राष्‍ट्रहित के खिलाफ बने किसी अपवित्र 'ग्‍लोबल गठबंधन' को सहन नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग देश के मूड के साथ चले नहीं तो लोग उसे डुबो देंगे।

