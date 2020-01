Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे नहीं, शाम 6 बजे करेंगे 'मन की बात'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साल की पहली 'मन की बात' का प्रसारण आज होगा। आमतौर पर रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम के प्रसारण के समय में इस बार बदलाव किया गया है। इस बार इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे की जगह शाम 6 बजे होगा। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम का यह 61वां संस्करण होगा।

Prime Minister Narendra Modi will address the nation through his ' #MannKiBaat ' programme at 6 PM on January 26. pic.twitter.com/cTT3AA8nzh

Prime Minister @narendramodi will share his thoughts with people in the country and abroad in his '#MannKiBaat' programme on All India Radio on 26th of this month. This time programme will be broadcast at six in evening. pic.twitter.com/GHwhKGtNIX