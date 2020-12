Mann Ki Baat Live Updates: PM मोदी ने कहा- लोग खरीद रहे भारत में बनी हुई चीजें

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 32 वां दिन है। इसी बीच आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित कर रहे है। साल 2020 में यह पीएम मोदी का आखिरी रेडियो कार्यक्रम है।

मन की बात में मोदी ने कहा- साल 2020 में बहुत कुछ देखने को मिला

किसानों से चल रही है तनातनी

ये पीएम मोदी का इस साल का अंतिम रेडियो कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए जनता के साथ ही विपक्ष की निगाहे भी इसी पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बार देश के किसानों के लिए कुछ विशेष बात बोल सकते हैं क्योंकि पिछले करीब एक महीने से सरकार और किसानों के बीच तनातनी चल रही है।

Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people in the country and abroad in the 'Mann Ki Baat' programme on All India Radio today at 11 AM.#PMonAIR#MannKiBaat pic.twitter.com/qgTlUaqVBC