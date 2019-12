मंगलोर हिंसा: मारे लोगों के परिजनों को CID जांच के बाद मिलेगा मुआवजा- सीएम येदियुरप्पा

नई दिल्ली। कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मंगलोर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए दो लोगों के परिवार के लिए मुआवजे पर फैसला सीआईडी जांच बाद ही किया जाएगा।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa:

Compensation announced for the family of the two persons (who died during violence in Mangaluru during the anti-CAA protest) #CitizenshipAmendmentAct in Mangaluru will be decided only after the Crime Investigation Department inquiry. pic.twitter.com/56bY9SpByf