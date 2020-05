जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में टला बड़ा आतंकी हमला, वक्त रहते डिफ्यूज की IED

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले को टाल दिया है। पुलवामा के पास एक सैंट्रो गाड़ी में IED प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते हुए पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वायड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षाबल फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

A major incident of a vehicle-borne IED blast averted by the timely input and action by Pulwama Police, CRPF and Army: Kashmir Zone Police #JammuAndKashmir pic.twitter.com/oR0aVMZYG0