ओडिशा में बड़ा रेल हादसा: 8 डब्बे से पटरी से उतरे, 40 से ज्यादा लोग घायल

नई दिल्ली। ओडिशा के कटक निर्गुंडी स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, 6 लोगों की हालत गंभीर है।

Odisha: Seven coaches derailed and several people injured after Lokmanya Tilak Express hits a guard van of a goods train near Salagaon at about 7 am today. pic.twitter.com/5w6xRXOzF7