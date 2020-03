महाराष्ट्र: पिछले साल 15 पुलिस जवानों को धमाके में उड़ाने वाला मास्टरमाइंड नक्सली गिरफ्तार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के एसपी शैलेश बालकवड़े ने दावा किया है कि पुलिस ने एक मई 2019 को 15 पुलिस जवानों की जान लेने वाले जंबूलखेड़ा लैंडमाइन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दिनकर गोटा को आज एक महिला नक्सली सुनंदा कोरेटी के साथ गिरफ्तार किया है।

Shailesh Balakwade, SP, Gadchiroli: Dinkar Gota, the mastermind of Jambhulkheda landmine blast on 1st May 2019 that claimed the lives of 15 policemen, was today arrested by the police along with a naxal woman Sunanda Koreti. #Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/kMuQgZw6tC