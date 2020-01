लोहरदगा: CAA के समर्थन में रैली के दौरान हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी, 2 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

नई दिल्ली। झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार को नागरिकता कानून के समर्थन में रैली के दौरान हिंसा के बाद लगाया कर्फ्यू जारी है। बड़ी तादाद में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। यहां हर चौक-चौराहे पर सुरक्षा बल के जवान मुस्‍तैद दिख रहे हैं। रैपिड एक्‍शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। वहीं 2 दिन तक बंद स्कूल-कॉलेज बंद कर दिये गए है।

अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देने की अपील लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभेद इंतजाम कर दिए गए हैं। विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल और संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया गया है।

Jharkhand: Violence erupted yesterday in Lohardaga town after a march, supporting #CitizenshipAmendmentAct and National Register of Citizens, was taken out by members of Vishva Hindu Parishad during which stone-pelting allegedly took place while it was passing through Amla Toli. pic.twitter.com/bOXXFV8dUt