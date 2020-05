लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ सकता है, 31 मई को मन की बात में पीएम कर सकते हैं ऐलान

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.51 लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ा सकती है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, सरकार लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। इसी दिन पीएम मोदी देशवासियों से मन की बात करेंगे।

DON'T MISS - PM @narendramodi 's #MannKiBaat , Sunday, 31st May at 11 am on all channels of @AkashvaniAIR , @DDNational & Live-Stream on https://t.co/XSIufeHPpi pic.twitter.com/8pSqHxcvtg

मांगे थे जनता से सुझाव

31 मई की इस मन की बात के लिए पीएम मोदी ने काफी पहले ही जनता से सुझाव मांगे थे। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें लिखा था- '31 मई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगा। इसके लिए 1800-11-7800 पर संदेश रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है, साथ ही नमो ऐप या माईगॉव पर लिखा जा सकता है।'

I look forward to your ideas and inputs for this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 31st. You can:



Record a message by dialling 1800-11-7800.



Write on NaMo App or MyGov. https://t.co/3KdKpSSCUW