लॉकडाउन: प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज कैबिनेट की बैठक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर कुछ देर में होने वाली है।

आपको बता दें कि यह बैठक मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने के बाद दूसरे साल की पहली बैठक होगी। इसके अलावा पीएम मोदी के आवास पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी बैठक होगी। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच हो रही इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा होगी।

