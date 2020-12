Live Updates/ किसानों से मिलने सिंघु बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल ने कहा- 70 साल से किसान को सभी ने धोखा दिया, आखिर और कितनी शहादत चाहिए...

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघु बॉर्डर पहुंचे ।

सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघु बॉर्डर पर बने गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कीर्तन पाठ में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि अन्ना आंदोलन में हमें बदनाम करते थे, वैसे ही आज किसान को राष्ट्रदोही कह रहे हैं।

I challenge those from the Central government who know the most about the #FarmLaws to debate with the farmer leaders in public. They say that farmers do not know enough, it will be proven who knows more: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/GuDVaYICQ0