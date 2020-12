Live Updates/ केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के सीएम से पूछा बड़ा सवाल, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 21 वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी मांगो पर अड़े हुए है। किसानों की मांग है की नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ​ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बड़ा सवाल पूछा है।

गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह से पूछा, "क्या आलू उगाने के लिए किसानों के साथ अनुबंध करने वाली निजी कंपनियां नहीं हैं? क्या उन्होंने अपनी जमीन को छीन लिया? आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया?"

वहीं, गाजीपुर सीमा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसान हैं। उनकी कृषि उपज किस दर पर बेची गई, क्या उन्हें एमएसपी पर बेचा गया? क्या उन्हें नुकसान हुआ या लाभ हुआ? ... सरकार को गांवों का दौरा करना चाहिए और बैठकें करनी चाहिए।

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar is also a farmer. At what rate was his farm produce sold, was it sold at MSP? Did he suffer loss or earned profit?...The government should visit villages and hold meetings: Farmer leader Rakesh Tikait at Ghazipur border pic.twitter.com/Je3VSCCzmj