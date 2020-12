किसान आंदोलन Live Updates/ कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को मिल रहा है मुफ्त पट्रोल

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज 14वे दिन भी लगातार जारी है। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं।

उधर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार के #FarmLaws के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों को दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर मुफ्त डीजल मुहैया करा रहे हैं।

Punjab: Workers of Shiromani Akali Dal are providing free diesel at a petrol pump at Delhi-Amritsar national highway today, to farmers heading to Delhi to join the agitation against Central Government's #FarmLaws. pic.twitter.com/7tTv2myHH5