LIVE Updates/ किसानों के समर्थन में आये चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, कही ये बात

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी मांगो पर अड़े हुए है। किसानों की मांग है की नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ​ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है।

चिपको आंदोलन के नेता और जानेमाने पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, ‘मैं अन्नदाताओं की मांग का समर्थन करता हूं।’

Chipko movement leader Sundarlal Bahuguna extends his support to farmers protesting against the three farm laws, says, "I support the demands of the 'annadatas' ". pic.twitter.com/ni9cMuwKFx