किसान आंदोलन Live Updates/ सरकार और किसानो के बीच छठे दौर की वार्ता रद्द, आज लिखित प्रस्ताव पर बैठक करेंगे अन्नदाता

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज 14वे दिन भी लगातार जारी है। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं, आज किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होने वाली थी जिसे किसानों ने स्थगित कर दिया है।

We'll hold a meeting over the draft that will be sent by Centre. That meeting (6th round of talks with Govt) is cancelled. Draft will be discussed & further course of action will be decided. We hope things will be clear by 4-5 pm today: Rakesh Tikait, Spox, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/fWvDTbZaJw