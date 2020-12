किसान आंदोलन LIVE Updates/ कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर बोला तीखा हमला, कहा- रद्द हो ‘अदानी-अंबानी कृषि क़ानून’ और कुछ भी...

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान12वें दिन भी जमे हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान यूनियनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस सहित अब तक 20 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल चूका है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और पूंजीपतियों पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी ने सोमवार को अपने एक ट्वीट में मोदी सरकार से ‘अदानी-अंबानी कृषि क़ानून’ रद्द करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अदानी-अंबानी कृषि क़ानून रद्द हो और कुछ भी मंज़ूर नहीं है।

The ‘Adani-Ambani Farm Laws’ have to be revoked.

Nothing less is acceptable.