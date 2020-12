LIVE Updates/ देश के बाहर भी पहुंचा किसान आंदोलन, लंदन में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान12वें दिन भी जमे हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने के कारण किसानों को लग रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इसके लिए किसान इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान यूनियनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस सहित अब तक 20 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल चूका है। इतना ही नहीं भारत में चल रहा किसान आंदोलन अब विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चूका है।

सेंट्रल लंदन के सैकड़ों लोगों ने भारतीय किसानों के समर्थन में रविवार को (स्थानीय समयानुसार) एक प्रदर्शन किया। ये लोग सेंट्रल लंदन में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर एकत्र हुए। बाद में इन लोगों ने लंदन के ट्रफ़ैलगर स्क्वेयर तक एक मार्च भी निकाला। मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि मोदी सरकार दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की परेशानियों को सुने और उनकी माँगों पर गंभीरता से विचार करे।

It soon became clear that gathering was led by anti-India separatists who had taken opportunity of the farm protests in India to ostensibly back farmers in India but use the opportunity to pursue their own anti-India agenda:Vishwesh Negi, Minister, Indian High Commission, London https://t.co/YeOWlFwokj

हालांकि प्रदर्शन में शामिल 13 लोगों को लंदन पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया। बताया गया है कि मार्च के दौरान ये लोग कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। लंदन पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि 13 में से चार लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि भारतीय मूल के बहुत से लोग ब्रिटेन में रहते हैं और किसानों के इस आंदोलन के प्रति इन लोगों की सहानुभूति है।

वहीँ इस सम्बन्ध में भारत बंद के एक दिन पहले आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे है। केजरीवाल के साथ दिल्ली के कई मंत्री भी पहुंचे है। बता दें कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद को समर्थन भी दिया है।

We support all demands of farmers. Their issue & demands are valid. My party & I have stood with them from the very beginning. At the beginning of their protests, Delhi Police had sought permission to convert 9 stadiums into jails. I was pressurised but didn't permit: Delhi CM https://t.co/qiZsXx0S2v pic.twitter.com/AQmGNeFZxz