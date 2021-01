Live Updates/किसानों के साथ सरकार की बातचीत को लेकर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, कहा- किसानियत नहीं तो कम से कम इंसानियत तो देखिये...

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में जारी है।

Delhi: Seventh round of meeting between Central Government & farmers' representatives begins at Vigyan Bhawan. #FarmLaws pic.twitter.com/5eO8bGjwzQ

किसानों के साथ सरकार की बैठक पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने कहा है कि देश सरकार की तरफ देख रहा है। सरकार से आग्रह है कि किसानियत नहीं तो कम से कम इंसानियत को देखते हुए, प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता।

उधर, किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत से पहले अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेन्द्र ने कहा कि वह दिल से दुआ करते हैं कि इन किसानों को आज इंसाफ मिले।

