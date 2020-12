Live Updates/ किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- मूर्खतापूर्ण है किसानों को अर्बन नक्सल कहना

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसानों को अर्बन नक्सल कहना मूर्खतापूर्ण है। क्या उन्हें लगता है कि कृषि कानून संकट केवल दिल्ली तक ही सीमित है?

The statement given by senior @BJP4India leadership in today’s newspapers calling the farmers urban naxals is downright foolish & petty. Do they think that the farmer law distress is limited to only Delhi? 1/2