Live Update/ भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में मिले 45 हजार से भी कम केस, 58,439 मरीज ठीक भी हुए

नई दिल्ली। भारत में अब कोरोना को लेकर शुभ संकेत मिलने लगे है। देश में बीते 24 घंटे में 43,893 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 79 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 79,90,322 हो गए है।

With 43,893 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 79,90,322. With 508 new deaths, toll mounts to 1,20,010.



Total active cases are 6,10,803 after a decrease of 15,054 in last 24 hrs



Total cured cases are 72,59,509 with 58,439 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/oF0l5Dm2E8