Live Update/ भारत में 1 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण, अब तक 1,45,136 मरीजों ने दम तोडा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 25,153 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 1,00,04,600 हो गए है।

India's #COVID19 case tally crosses the 1-crore mark with 25,153 new infections; death toll at 1,45,136



Total numbers of recovered and active cases are 95,50,712 and 3,08,751 respectively pic.twitter.com/GSpwrMpiz2