Live Update/ भारत में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में मिले 32 हजार से भी ज्यादा केस, 97 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 32,080 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 97,35,850 हो गए है।

With 32,080 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 97,35,850.



With 402 new deaths, toll mounts to 1,41,360. Total active cases at 3,78,909.



Total discharged cases at 92,15,581 with 36,635 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/67lXf6bqFE