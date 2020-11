Live Update/ भारत में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में मिले 40 हजार के करीब नए केस, अब तक 1,34,218 मरीजों ने दम तोडा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 37,975 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 91 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 91,77,841हो गए है।

With 37,975 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 91,77,841.



With 480 new deaths, toll mounts to 1,34,218 . Total active cases at 4,38,667



Total discharged cases at 86,04,955 with 42,314 new discharges in last 24 hrs