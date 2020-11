Live Update/ भारत में कोरोना को लेकर शुभ संकेत, बीते 24 घंटे में मिले 40 हजार से भी कम केस, 42,033 मरीज ठीक भी हुए

नई दिल्ली। भारत में अब कोरोना को लेकर शुभ संकेत मिलने लगे है। देश में बीते 24 घंटे में 38,074 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,033 मरीज ठीक भी हुए है। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 85 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 85,91,731 हो गए है।

With 38,074 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 85,91,731. With 448 new deaths, toll mounts to 1,27,059



Total active cases are 5,05,265 after a decrease of 4,408 in the last 24 hrs.



Total cured cases are 79,59,406 with 42,033 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/W0SUtgqE84