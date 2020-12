Live Update/ भारत में कोरोना को लेकर शुभ संकेत, बीते 24 घंटे में मिले 25 हजार से भी कम नए केस, 25,709 मरीज ठीक भी हुए

नई दिल्ली। भारत में अब कोरोना को लेकर शुभ संकेत मिलने लगे है। देश में बीते 24 घंटे में 24,337 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 1,00,55,560 हो गए है।

India records 24,337 new COVID-19 cases, 25,709 recoveries, & 333 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry.



Total cases: 1,00,55,560



Total recoveries: 96,06,111



Active cases: 3,03,639



Death toll: 1,45,810 pic.twitter.com/Lik3CyBGqm