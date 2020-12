Live Update/ भारत में कोरोना को लेकर शुभ संकेत, बीते 24 घंटे में मिले 23 हजार से भी कम नए केस, 31,087 मरीज ठीक भी हुए

नई दिल्ली। भारत में अब कोरोना को लेकर शुभ संकेत मिलने लगे है। देश में बीते 24 घंटे में 22,889 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 99 लाख के पार पहुँच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 99,79,447 हो गए है।

With 22,889 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 99,79,447



With 338 new deaths, toll mounts to 1,44,789. Total active cases at 3,13,831



Total discharged cases at 95,20,827 with 31,087 new discharges in the last 24 hours. pic.twitter.com/A6nPN8ofhH